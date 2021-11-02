Англия

Итальянский специалист вернулся в Английскую Премьер-Лигу.

Тоттенхэм объявил о подписании контракта с итальянским наставником Антонио Конте.

Сделка рассчитана до лета 2023 года с возможностью продления соглашения. По данным различных СМИ, итальянец будет зарабатывать в Лондоне порядка 15-ти миллионов фунтов.

Напомним, в период с 2016 по 2018 год Конте возглавлял другой лондонский клуб — Челси. За этот период специалист стал чемпионом Англии в сезоне 2016/17, а также завоевал Кубок Англии.