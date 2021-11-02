Итальянский специалист вернулся в Английскую Премьер-Лигу.
антонио конте, фото тоттехэм
02 ноября 2021, 14:07
Тоттенхэм объявил о подписании контракта с итальянским наставником Антонио Конте.
Сделка рассчитана до лета 2023 года с возможностью продления соглашения. По данным различных СМИ, итальянец будет зарабатывать в Лондоне порядка 15-ти миллионов фунтов.
Напомним, в период с 2016 по 2018 год Конте возглавлял другой лондонский клуб — Челси. За этот период специалист стал чемпионом Англии в сезоне 2016/17, а также завоевал Кубок Англии.