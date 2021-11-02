Football.ua проводит голосование среди болельщиков, чтобы определить лучшего футболиста чемпионата Англии-2021/22 по итогам октября.
Premier League
02 ноября 2021, 17:38
Октябрь 2021 года подошел к своему завершению, поэтому самое время подвести итоги в рамках английской Премьер-лиги. Так, Football.ua предлагает своим читателям выбрать лучшего футболиста турнира по итогам минувшего месяца.
Эдуар Менди (вратарь, Челси)
Количество матчей АПЛ в октябре: 4
Проведено матчей "на ноль": 3
Ударов в створ ворот Челси: 12
Пропущено мячей: 1
Матчи Челси в октябре:
В октябре Челси успешно воспользовался далеко не самым трудным календарем и возглавил турнирную таблицу АПЛ, при этом сделал это лондонский клуб в весьма фееричном стиле. Подопечные Томаса Тухеля пропустили за четыре матча всего один гол, в чем огромная заслуга голкипера команды — Эдуара Менди. Пусть по воротам "пенсионеров" били весьма редко, но именно сенегалец спас Челси от поражения в поединке против Брентфорда, совершив несколько впечатляющих сейвов. Также стоит отметить спасение Менди от пропущенного мяча против Норвича, хотя даже не сыграй Эдуар безошибочно на выходе — на итоговый результат это никак бы не повлияло.
Мохамед Салах (нападающий, Ливерпуль)
Количество матчей АПЛ в октябре: 4
Голы: 5
Ассисты: 4
Матчи Ливерпуля в октябре:
Пусть по итогам прошлого месяца Ливерпуль и потерял лидирующую строчку, однако, если сравнивать с лондонским Челси, календарь у мерсисайдцев был далеко не самым простым. Главной звездой "красных" в октябре, несомненно, стал Мохамед Салах, который за четыре поединка продемонстрировал впечатляющие статистические показатели, забив пять голов и отдав четыре ассиста. Сейчас египтянин возглавляет гонку бомбардиров АПЛ, а в списке лучших ассистентов уступает только Полю Погба из МЮ всего на одну результативную передачу.
Хван Хи Чан (нападающий, Вулверхэмптон)
Количество матчей АПЛ в октябре: 4
Голы: 3
Ассисты: 0
Матчи Вулверхэмптона в октябре:
Хван Хи Чан перебрался в Вулверхэмптон из Лейпцига только в летнее трансферное окно на правах аренды, но, несмотря на это, английская Премьер-лига, похоже, сходу полюбилась южнокорейцу. Его дубль в прошлом месяце помог "волкам" одолеть Ньюкасл, тогда как гол в матче с Лидсом — набрать команде один пункт в актив.
Бен Чилвелл (крайний защитник, Челси)
Количество матчей АПЛ в октябре: 4
Голы: 3
Ассисты: 0
Матчи Челси в октябре:
Томас Тухель на старте сезона не предоставлял Бену Чилвеллу игровую практику, но в октябре ситуация изменилась, и англичанин сходу отплатил немецкому специалисту за доверие. Выступая на позиции левого латераля, Чилвелл забил аж три мяча. И пусть гол Норвичу оказался абсолютно неважным с точки зрения результата, но вот аналогичное утверждение по поединкам с Брентфордом и Саутгемптоном сказать нельзя.
Фил Фоден (атакующий полузащитник, Манчестер Сити)
Количество матчей АПЛ в октябре: 4
Голы: 3
Ассисты: 2
Матчи Манчестер Сити в октябре:
Из-за последнего поражения от Кристал Пэлас минувший месяц можно считать для Манчестер Сити весьма неудовлетворительным. Впрочем, записать в свой актив октябрь смело может талант "горожан" Фил Фоден, который в четырех матчах забил три гола и отдал 2 результативные передачи. Большинство из них, конечно, пришлись на встречу с Брайтоном (дубль и ассист), но гол в поединке с Ливерпулем уж точно нельзя игнорировать.
Джаррод Боуэн (атакующий полузащитник, Вест Хэм)
Количество матчей АПЛ в октябре: 4
Голы: 2
Ассисты: 1
Матчи Вест Хэма в октябре:
Вест Хэм продолжает феерить в текущем сезоне английской Премьер-лиги, занимая после десяти туров четвертую строчку в турнирной таблице. Пока у Саида Бенрахма и Майкла Антонио наблюдается заметный спад в результативных действиях, если сравнивать со стартом кампании, то результат в команде из атакующих футболистов в октябре делал Джаррод Боуэн.
Теперь предлагаем вам, наши читатели, выбрать свою кандидатуру лучшего футболиста АПЛ из этой шестерки.
Голосование среди читателей Football.ua
Никита Евтушенко, Football.ua