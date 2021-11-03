Англия

Новоиспеченный наставник Тоттенхэма рассказал о том, как принимал решение относительно предложения "шпор".

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте рассказал о том, почему некоторое время оставался без работы и как принял предложение лондонского клуба.

По словам специалиста, он рассчитывает выиграть с новым клубом несколько значимых трофеев.

"Моя философия очень проста — играть в хороший футбол, который будет нравиться болельщикам, вкладывать страсть в свою работу. Я хочу создать конкурентную команду, которая не будет взлетать и падать, которая будет стабильной. Мы должны выиграть несколько трофеев с клубом.

Летом Тоттенхэм обращался ко мне, но на тот момент я только покинул Интер и хотел побыть с семьей. Я предпочел немного отдохнуть, а сейчас готов к новым приключениям", — приводил слова Конте сайт Джанлуки Ди Марцио.

Ранее Конте дал свое первое интервью в качестве наставника Тоттенхэма, в котором рассказал о решительности боссов "шпор" во время переговоров.