Англия

Итальянец поделился эмоциями после подписания соглашения со "шпорами".

Антонио Конте прокомментировал свое назначение на должность нового главного тренера Тоттенхэма.

Сегодня итальянский специалист подписал контракт с лондонским клубом до 2023 года с возможностью продления на один сезон.

"Я очень рад вернуться к тренерской работе, особенно в АПЛ с клубом, который намерен снова бороться на высокие цели. У Тоттенхэма великолепные условия и один из лучших в мире стадионов.

Прошлым летом наш союз не удался, потому что прошло слишком мало времени после моего расставания с Интером и эмоционального окончания сезона, поэтому мне казалось, что я пока не готов вернуться к работе.

Но заразительный энтузиазм и решительность Даниэля Леви довериться мне изменили мое мнение. Когда возможность снова появилась, я согласился принять ее с большой уверенностью", – приводит слова Конте официальный сайт клуба.

Первым матчем для Конте во главе Тоттенхэма станет домашняя встреча с Витессом в Лиге конференций, которая состоится в четверг, 4 ноября.