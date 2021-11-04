Англия

"Волки" нацелились на португальского хавбека.

Полузащитник Лилля Ренату Санчеш попал в сферу интересов Вулверхэмптона, сообщает Birmingham Live.

Вулверхэмптон намерен укрепить среднюю линию и попытается подписать португальского хавбека в январе. "Волки" уже хотели приобрести 24-летнего игрока минувшим летом и теперь планируют возобновить переговоры по нему.

Также Вулверхэмптон попытается подписать на постоянной основе нападающего Хван Хи Чана, которого летом арендовал у Лейпцига.

В текущем сезоне Санчеш провел 7 поединков в составе Лилля, не отличившись результативными действиями.