Организаторы назвали восемь претендентов на награду.
Мохамед Салах, Getty Images
04 ноября 2021, 13:32
Октябрьский этап розыгрыша английской Премьер-лиги остался позади, поэтому организаторы турнира решили в уже привычной манере поинтересоваться у болельщиков их мнением по поводу наиболее влиятельного футболиста за этот период в чемпионате.
В список претендентов на престижную награду вошли:
– Бен Чилвелл (Челси) — три гола в последовательных матчах против Саутгемптона, Брентфорда и Норвича, а также три "сухих" матча из четырех;
– Максвелл Корне (Бернли) — три матча, три гола;
– Фил Фоден (Манчестер Сити) — четыре игры, три гола, одна голевая передача;
– Валентино Ливраменто (Саутгемптон) — четыре игры, один гол, два "сухих" матча;
– Аарон Рамсдейл (Арсенал) — четыре игры, два "сухих" матча, 17 сейвов;
– Деклан Райс (Вест Хэм) — четыре игры, один гол, один голевой пас;
– Мохамед Салах (Ливерпуль) — четыре игры, пять голов, четыре голевых паса;
– Юри Тилеманс (Лестер) — четыре игры, два гола.
Проголосовать за лучшего, по вашему мнению, футболиста АПЛ в октябре можно на сайте партнеров АПЛ, а также ниже в данном материале ровно до 8 ноября, 14:00 по киевскому времени.