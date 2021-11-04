Англия

Организаторы назвали восемь претендентов на награду.

Октябрьский этап розыгрыша английской Премьер-лиги остался позади, поэтому организаторы турнира решили в уже привычной манере поинтересоваться у болельщиков их мнением по поводу наиболее влиятельного футболиста за этот период в чемпионате.

В список претендентов на престижную награду вошли:

– Бен Чилвелл (Челси) — три гола в последовательных матчах против Саутгемптона, Брентфорда и Норвича, а также три "сухих" матча из четырех;

– Максвелл Корне (Бернли) — три матча, три гола;

– Фил Фоден (Манчестер Сити) — четыре игры, три гола, одна голевая передача;

– Валентино Ливраменто (Саутгемптон) — четыре игры, один гол, два "сухих" матча;

– Аарон Рамсдейл (Арсенал) — четыре игры, два "сухих" матча, 17 сейвов;

– Деклан Райс (Вест Хэм) — четыре игры, один гол, один голевой пас;

– Мохамед Салах (Ливерпуль) — четыре игры, пять голов, четыре голевых паса;

– Юри Тилеманс (Лестер) — четыре игры, два гола.

Проголосовать за лучшего, по вашему мнению, футболиста АПЛ в октябре можно на сайте партнеров АПЛ, а также ниже в данном материале ровно до 8 ноября, 14:00 по киевскому времени.