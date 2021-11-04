Английская Премьер-Лига огласила претендентов на звание лучшего тренера в октябре.

В число номинантов попали Юрген Клопп (Ливерпуль), Томас Тухель (Челси), Дэвид Мойес (Вест Хэм) и Патрик Виейра (Кристал Пэлас).

Напомним, что лучшим тренером АПЛ по итогам сентября стал Микель Артета из Арсенала.

Ранее сообщалось, что АПЛ огласила претендентов на звание лучшего игрока в октябре.