Англия

Лондонский клуб заинтересовался рядом представителей Серии А.

Новый главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте заинтересован в подписании трех футболистов Торино.

Итальянский специалист намерен пригласить в свою новую команду Андреа Белотти, Глейсона Бремера и Уилфрида Синго. Как сообщает Tuttosport, наибольший интерес Конте вызывает именно Синго. Наставник "шпор" был впечатлен выступлением ивуарийца в матче против Интера и с тех пор начал пристально следить за прогрессом футболиста.

В текущем сезоне Синго провел 12 матчей за Торино во всех турнирах, в которых сумел забить один мяч, а также отдал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает футболиста в 7 млн евро.

Ранее один из футболистов Тоттенхэма заинтересовал каталонскую Барселону.