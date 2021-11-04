Каталонский клуб заинтересован в услугах французского хавбека.
Танги Ндомбеле, Getty Images
04 ноября 2021, 10:15
Полузащитник Тоттенхэма Танги Ндомбеле попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Sport.
"Сине-гранатовые" планируют укрепить среднюю линию в зимнее трансферное окно и попытаются подписать французского хавбека. Каталонский клуб сможет позволить себе лишь аренду 24-летнего игрока.
Действующий контракт Ндомбеле с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2025 года.
В текущем сезоне полузащитник провел 9 поединков в футболке "шпор", отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что Барселона планирует продать полузащитника Филиппе Коутиньо Ньюкаслу.