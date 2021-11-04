Полузащитник Тоттенхэма Танги Ндомбеле попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Sport.

"Сине-гранатовые" планируют укрепить среднюю линию в зимнее трансферное окно и попытаются подписать французского хавбека. Каталонский клуб сможет позволить себе лишь аренду 24-летнего игрока.

Действующий контракт Ндомбеле с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 9 поединков в футболке "шпор", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Барселона планирует продать полузащитника Филиппе Коутиньо Ньюкаслу.