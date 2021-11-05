Англия

Football.ua подводит итоги голосования, с помощью которого мы определяли лучшего главного тренера чемпионата Англии-2021/22 по итогам минувшего месяца.

Октябрь 2021 года подошел к своему завершению, поэтому самое время подвести итоги в рамках английской Премьер-лиги. В прошлом месяце мы лицезрели четыре тура чемпионата Англии, по итогам которых выбрали аж пять главных тренеров, которые проявили себя лучше своих коллег.

Среди кандидатов на звание лучшего тренера октября в АПЛ претендовали Микель Артета (Арсенал), Томас Тухель (Челси), Бруну Лаже (Вулверхэмптон), Дэвид Мойес (Вест Хэм) и Юрген Клопп (Ливерпуль). О достижениях каждого из них в прошлом месяце мы писали ранее.

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Несмотря на то, что календарь лондонского Челси в октябре был далеко не самым трудным, мы считаем, что Томас Тухель заслуживает стать лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам прошлого месяца. Результатом его работы стало то, что Челси за месяц поднялся на две позиции и единолично возглавил турнирную таблицу АПЛ благодаря четырем победам в четырех матчах.

Позиция в таблице: 1

Результаты: 4 победы

Забитые голы: 14

Пропущенные мячи: 1

Матчи "на ноль": 3

Все матчи Челси в октябре:

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Пользователи нашего сайта оказались солидарны с мнением редакции. По итогам опроса, большинство из болельщиков также отдали свои голоса главному тренеру Челси Томасу Тухелю. На второй месте расположился Юрген Клопп из Ливерпуля, а на третьем — Микеля Артета из Арсенала.

Никита Евтушенко, Football.ua