Итальянский тренер желает, чтобы "шпоры" подписали полузащитника.
Марцело Брозович, getty images
05 ноября 2021, 19:27
Тоттенхэм активно следит за ситуацией на трансферном рынке после подписания контракта с Антонио Конте, который сразу затребовал новичков.
Как сообщает издание TuttoMercatoWeb, итальянский тренер попросил руководство клуба подписать Марцело Брозовича.
Антонио Конте уже работал с хорватским полузащитником в Интере. Более того, контракт Брозовича с "нерадзурри" истекает грядущим летом.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 14 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним ассистом.
Напомним, что Марцело Брозович также привлек интерес Пари Сен-Жермен, который готов сделать предложение уже в январе.