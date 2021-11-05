Англия

Итальянский тренер желает, чтобы "шпоры" подписали полузащитника.

Тоттенхэм активно следит за ситуацией на трансферном рынке после подписания контракта с Антонио Конте, который сразу затребовал новичков.

Как сообщает издание TuttoMercatoWeb, итальянский тренер попросил руководство клуба подписать Марцело Брозовича.

Антонио Конте уже работал с хорватским полузащитником в Интере. Более того, контракт Брозовича с "нерадзурри" истекает грядущим летом.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 14 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним ассистом.

Напомним, что Марцело Брозович также привлек интерес Пари Сен-Жермен, который готов сделать предложение уже в январе.