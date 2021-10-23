Мадридский клуб хочет заполучить хорватского хавбека.
Марцело Брозович, Getty Images
23 октября 2021, 16:04
Атлетико заинтересован в подписании полузащитника Интера Марцело Брозовича, сообщает издание Mundo Deportivo.
"Матрасники" рассчитывают подписать хорватского хавбека следующим летом, когда он получит статус свободного агента. Диего Симеоне рассматривает 28-летнего игрока в качестве замены Саулю Ньигесу, который перешел в Челси на правах аренды.
Ранее сообщалось, что Брозович отклонил предложение по новому контракту с Интером и отказался от зарплаты в 6 млн евро за год.
В текущем сезоне полузащитник провел 11 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним ассистом.