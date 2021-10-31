Парижане хотят заполучить хорватского хавбека.
Марцело Брозович, Getty Images
31 октября 2021, 21:12
Полузащитник Интера Марцело Брозович попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает издание Corriere Dello Sport.
Парижане планируют укрепить среднюю линию в зимнее трансферное окно и хотят заполучить хавбека Интера. Хорват отказывается продлевать завершающийся летом контракт с миланским клубом, чем и хотят воспользоваться "сине-красные".
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 14 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что в подписании Брозовича также заинтересован Атлетико.