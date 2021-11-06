Англия

Подопечные Солскьяера провели крайне неудачный поединок.

В 11-м туре Английской Премьер-Лиги Манчестер Сити без особых усилий обыграл Манчестер Юнайтед (2:0).

Подопечные Пепа Гвардиолы ничего не позволили создать своему сопернику, кроме одного удара Криштиану Роналду в середине первого тайма, который парировал Эдерсон.

Примечательно, что для "красных дьяволов" этот удар так и остался единственным в створ ворот противника, в то время как по своим воротам футболисты МЮ ударили дважды — "отметились" Байи и Линделеф, причем для первого все закончилось автоголом.

После этой победы Манчестер Сити как минимум на время поднялся на вторую строчку АПЛ, имея в своем активе 23 очка. Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера остались на пятой позиции с 17-ю очками, откуда их уже завтра может сместить лондонский Арсенал.