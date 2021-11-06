Англия

"Канарейки" расстались с главным тренером.

Даниэль Фарке уволен с поста главного тренера Норвича, сообщает официальный сайт английского клуба.

"Канарейки" расстались с немецким тренером после победного матча с Брентфордом (2:1). При этом этот успех стал первым для команды в этом сезоне.

Фарке работал во главе Норвича с лета 2017 года и дважды выходил с командой в английскую Премьер-лигу. По итогам минувшего сезона 45-летний специалист получил награду Лучшему тренеру Чемпионшипа.

На данный момент Норвич находится на дне турнирной таблицы АПЛ, набрав 5 очков после 11 туров.