Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В одиннадцатом туре английской Премьер-лиги Брайтон продлил свою безвыигрышную серию до шести поединков, сыграв вничью против Ньюкасла на своем поле.

"Чайки" вели по счету от середины первого тайма, однако соперники сумели отыграться уже по завершении игрового часа.

Обзор матча:

Брайтон — Ньюкасл 1:1

Голы: Троссард, 24 (пен.) — Хэйден, 66

Брайтон: Санчес — Кукурелья, Данк, Даффи, Велтман — Марч (Мопе, 66), Биссума, Лаллана, Мвепу (Алистер, 46), Лэмпти (Уэбстер, 75) — Троссард

Ньюкасл: Дарлоу — Ритчи, Кларк, Ласселс, Крафт (Гейл, 90+3), Мерфи — Сен-Максимен, Шелви, Хэйден, Альмирон — Уилсон

Предупреждения: Лаллана, Биссума, Мопе — Уилсон, Шелви, Мерфи, Ласселс.

Удаление: Санчес, 90+2.