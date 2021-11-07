Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках одиннадцатого тура английской Премьер-лиги Кристал Пэлас на своем поле сумел одержать победу над Вулверхэмптоном, благодаря чему вплотную подобрался к "волкам" в середине турнирной таблицы.

Подопечные Патрика Вийера открыли счет лишь по завершении полного игрового часа, а уже в финальной пятнадцатиминутке сумели довершить оформление собственной победы.

Обзор матча:

Кристал Пэлас — Вулверхэмптон 2:0

Голы: Заа, 61, Галлахер, 78

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл — Куяте, Макартур (Шлупп, 80), Галлахер, Заа — Бентеке (Айю, 89), Эдуар (Олисе, 80).

Вулверхэмптон: Жозе Са — Семеду (Траоре, 68), Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури — Моутинью, Рубен Невеш — Хван Хи Чхан (Фабиу Силва, 90), Хименес, Тринкау (Поденсе, 68).

Предупреждения: Олисе — Моутиньо.