Англия

Бирмингемцы находятся в поисках нового наставника после увольнения Дина Смита.

Накануне руководство Астон Виллы приняло решение отправить в отставку Дина Смита с поста главного тренера, о чем ранее было объявлено официально.

Ввиду этого боссы бирмингемцы пребывают в поисках специалиста, который займет пост наставника первой команды, и рассматривают различные варианты.

Как сообщает The Telegraph, главными претендентами на то, чтобы стать сменщиком Дина Смита, являются нынешний главный тренер Селтика Стивен Джеррард и наставник Саутгемптона Ральф Хазенхюттль.

Отметим, что после 11 матчей бирмингемцы занимают 16 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 10 набранных очков. По итогам текущего тура позиция Астон Виллы может ухудшиться.

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