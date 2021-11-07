50-летний специалист уволен из-за ряда неудовлетворительных результатов команды в новом сезоне.
Дин Смит, Getty Images
07 ноября 2021, 15:41
Астон Вилла на своем официальном сайте объявила об увольнении Дина Смита с поста главного тренера первой команды.
Стороны приняли решение прекратить совместное сотрудничество, которое продолжалось с 2018 года, из-за неудовлетворительных результатов "львов" в новом сезоне английской Премьер-лиги.
"После хорошего старта прошлого сезона в этом году мы не увидели постоянного улучшения результатов, выступлений и позиций в лиге, которых мы все так ждали. По этой причине мы решили внести изменения сейчас, чтобы дать время новому главному тренеру оказать влияние на команду".
"Правление хотело бы искренне поблагодарить Дина за его многочисленные отличные достижения на поле и за его пределами за это время. Все знают, как много Астон Вилла значит для Дина и его семьи. Он представлял наш клуб с отличием и достоинством — его любили и уважали все, кто связан с Астон Виллой — наши сотрудники, игроки и болельщики. Мы желаем ему всего наилучшего", — сказано в официальном заявлении Астон Виллы.
Отметим, что после 11 матчей бирмингемцы занимают 16 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 10 набранных очков. По итогам текущего тура позиция Астон Виллы может ухудшиться.
Напомним, ранее Норвич отправил в отставку Даниэля Фарке после того, как команда одержала свою первую победу в текущем сезоне АПЛ.