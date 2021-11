Астон Вилла на своем официальном сайте объявила об увольнении Дина Смита с поста главного тренера первой команды.

Стороны приняли решение прекратить совместное сотрудничество, которое продолжалось с 2018 года, из-за неудовлетворительных результатов "львов" в новом сезоне английской Премьер-лиги.

"После хорошего старта прошлого сезона в этом году мы не увидели постоянного улучшения результатов, выступлений и позиций в лиге, которых мы все так ждали. По этой причине мы решили внести изменения сейчас, чтобы дать время новому главному тренеру оказать влияние на команду".

Thank you for the memories, Dean. pic.twitter.com/PfcSpncqHh