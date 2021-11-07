Англия

50-летний специалист уволен из-за ряда неудовлетворительных результатов команды в новом сезоне.

Астон Вилла на своем официальном сайте объявила об увольнении Дина Смита с поста главного тренера первой команды.

Стороны приняли решение прекратить совместное сотрудничество, которое продолжалось с 2018 года, из-за неудовлетворительных результатов "львов" в новом сезоне английской Премьер-лиги.

"После хорошего старта прошлого сезона в этом году мы не увидели постоянного улучшения результатов, выступлений и позиций в лиге, которых мы все так ждали. По этой причине мы решили внести изменения сейчас, чтобы дать время новому главному тренеру оказать влияние на команду".

Thank you for the memories, Dean. pic.twitter.com/PfcSpncqHh — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 7, 2021

"Правление хотело бы искренне поблагодарить Дина за его многочисленные отличные достижения на поле и за его пределами за это время. Все знают, как много Астон Вилла значит для Дина и его семьи. Он представлял наш клуб с отличием и достоинством — его любили и уважали все, кто связан с Астон Виллой — наши сотрудники, игроки и болельщики. Мы желаем ему всего наилучшего", — сказано в официальном заявлении Астон Виллы.

Отметим, что после 11 матчей бирмингемцы занимают 16 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 10 набранных очков. По итогам текущего тура позиция Астон Виллы может ухудшиться.

Напомним, ранее Норвич отправил в отставку Даниэля Фарке после того, как команда одержала свою первую победу в текущем сезоне АПЛ.