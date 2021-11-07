Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм отправился в гости к Эвертону на Гудисон Парк, где по итогам основного времени командам выявить сильнейшего так и не удалось.

Стоит отметить, что этот матч стал первым для главного тренера "шпор" Антонио Конте в АПЛ после своего возвращения на Туманный Альбион.

Обзор матча:

Эвертон — Тоттенхэм 0:0

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Грэй (Гбамен, 90), Таунсенд, Делф (Дэвис, 60), Аллан (Холгейт, 82), Гордон, Ришарлисон.

Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Регилон (Доэрти, 71), Сон Хын Мин (Ндомбеле, 85), Лукас Моура (Ло Чельсо, 71), Хейбьерг, Скипп, Кейн.

Предупреждения: Делф, Ришарлисон, Делф — Регилон, Ромеро, Ндомбеле, Скипп.

Удаление: Холгейт (Эвертон), 90+2