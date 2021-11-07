Англия

Наставник Ливерпуля возмутился отдельными решениями арбитра в матче своей команды.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в матче с Вест Хэмом (2:3).

По мнению немецкого наставника, первый мяч в игре был забит с нарушением правил, о чем он заявил журналистам.

"Вам не показалось, что Алиссону помешали в моменте с первым голом? Ваша работа не подразумевает то, что нужно иметь свое мнение? Понятно, отлично.

Алиссон хочет сыграть в мяч, Огбонна бьет по руке Алиссону своей рукой, и именно поэтому от руки Беккера мяч залетает в ворота. В некоторых странах все согласятся, что это фол. Вратарям нужно помогать, иначе в таких ситуациях все будут идти на них. Голкипер обязан сделать все, чтобы добраться до мяча в подобных моментах, но он не может, потому что если он в кого-то врежется, судья назначит пенальти", — заявил Клопп в интервью BBC.

Также специалист довольно эмоционально отреагировал на упоминание момента Кресвелла и Хендерсона.

"Я не ваш щеночек. Надеюсь, у вас есть свое мнение. Всего хорошего", — сказал Клопп.