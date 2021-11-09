Англия

Итальянец вылетел на длительный срок.

Защитник лондонского Вест Хэма Анжело Огбонна получил травму в матче с Ливерпулем (3:2).

33-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки колена, в связи с чем выбыл на длительный срок, сообщает официальный сайт "молотобойцев".

"После замены футболист почувствовал дискомфорт в колене. Обследование показало разрыв передней крестообразной связки колена, после чего клуб начал незамедлительно заниматься восстановлением футболиста. В ближайшее время Огбонна посетит специалиста, после чего будет объявлено о точных сроках восстановления", — гласит заявление Вест Хэма.

В текущем сезоне Огбонна провел 11 матчей за Вест Хэм во всех турнирах, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.

Ранее сообщалось о травме Поля Погба в составе сборной Франции.