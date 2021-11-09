ЧМ-2022. Отбор

Хавбек пропустит ближайшие поединки национальной команды.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба будет вынужден пропустить ближайшие матчи сборной Франции из-за проблем со здоровьем.

Погба травмировался на тренировке сборной Франции в понедельник и не смог завершить занятие.

Как сообщает пресс-служба Французской футбольной федерации, центральный хавбек не сможет принять участия в матчах с Казахстаном и Финляндией. Вместо 28-летнего игрока в сборную вызвали полузащитника Ромы Жордана Верету.

В отборе на ЧМ-2022 Франция проведет домашнюю встречу с Казахстаном 13 ноября, а 16 ноября встретится на выезде с Финляндией.