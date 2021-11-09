Англия

Клуб Уэйна Руни по-прежнему не может найти новых владельцев.

Бывшие владельцы шотландского Рейнджерс Сенди и Джеймс Исдейл отказались от покупки британского клуба.

Шотландские бизнесмены провели предварительные переговоры с администрацией "баранов", однако в итоге отказались от идеи покупки клуба.

"Мы считаем, что установленные для покупки клуба сроки не дают нам полноценной возможности оценить клуб с таким количеством проблем. Наши юристы проинформировали администрацию Дерби.

Желаем клубу всего наилучшего, а также удачи в поисках новых владельцев", — гласит заявление братьев Исдейл.

Ранее сообщалось, что клуб может выкупить американский бизнесмен.