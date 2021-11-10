Англия

Английский тренер готов попробовать себя в стане "вилланов".

Астон Вилла после увольнения Дина Смита находится в поисках нового тренера и обратила свое внимание на Стивена Джеррарда.

Как сообщает издание Telegraph Football, бывший полузащитник Ливерпуля и нынешний наставник Рейнджерс заинтересован в работе в стане бирмингемцев.

Отметим, что после 11 матчей бирмингемцы занимают 16 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 10 набранных очков.

Напомним, что в числе претендентов на пост главного тренера Астон Виллы также есть Роберто Мартинес.