Английский тренер готов попробовать себя в стане "вилланов".
Стивен Джеррард, getty images
10 ноября 2021, 01:12
Астон Вилла после увольнения Дина Смита находится в поисках нового тренера и обратила свое внимание на Стивена Джеррарда.
Как сообщает издание Telegraph Football, бывший полузащитник Ливерпуля и нынешний наставник Рейнджерс заинтересован в работе в стане бирмингемцев.
Отметим, что после 11 матчей бирмингемцы занимают 16 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 10 набранных очков.
Напомним, что в числе претендентов на пост главного тренера Астон Виллы также есть Роберто Мартинес.