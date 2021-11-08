Англия

Наставники сборной Бельгии и Рейнджерс возглавляют список претендентов на вакантную должность.

Астон Вилла рассматривает кандидатов на роль преемника уволенного главного тренера Дина Смита, и, как считает Sky Sports, наивысшие шансы имеют Стивен Джеррард и Роберто Мартинес.

Кандидатура тренера Рейнджерс уже упоминалась ранее среди претендентов, а вот наставник национальной сборной Бельгии включился в "предвыборную гонку" позже.

48-летний испанский специалист большую часть тренерской карьеры провел в Англии, возглавляя Суонси, Уиган и Эвертон, а в 2016 году начал работать с бельгийской сборной.