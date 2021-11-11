Англия

Англичанин рассказал о приходе в новый клуб.

Стивен Джеррард прокомментировал назначение на должность нового главного тренера Астон Виллы.

"Астон Вилла – клуб с богатой историей и традициями в английском футболе, я очень горд стать ее новым главным тренером.

В беседе с руководством я понял, какими амбициями обладает клуб, и мне не терпится помочь ему достигнуть этих целей.

Хотел бы выразить уважение всем в Рейнджерс за то, что предоставили мне возможность работать с таким культовым клубом. Завоевание рекордного 55-го чемпионского титула с клубом всегда будет занимать особенное место в моем сердце. Хотел бы пожелать игрокам, персоналу и болельщикам всего лучшего в будущем", – приводит слова Джеррарда официальный сайт английского клуба.

Первым матчем во главе Астон Виллы станет домашняя встреча с Брайтоном в 12-м туре АПЛ, которая состоится 20 ноября.