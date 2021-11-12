Англия

Теперь главный претендент на пост главного тренера "канареек" — Дин Смит.

Бывший главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лампард долгое время назывался в качестве первого претендента на вакантную должность наставника Норвич Сити, которые отправили в отставку Даниэля Фарке из-за неудовлетворительных результатов.

Утверждалось, что стороны близки к заключению контракта, однако в конечном итоге переговоры сорвались и завершились для "канареек" безуспешно.

По информации журналиста The Times Генри Уинтера, Лампард ответил боссам Норвича отказом, поэтому главный аутсайдер АПЛ вынужден обратиться к другим кандидатурам.

Британское издание Dail Mail уже успело сообщить, что теперь фаворитом на пост главного тренера "канареек" является Дин Смит, которого накануне отправила в отставку бирмингемская Астон Вилла также из-за неудовлетворительных результатов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.