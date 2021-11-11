Англия

Руководство "канареек" согласовало назначение англичанина на пост главного тренера команды.

Бывший главный тренер Челси и Дерби Фрэнк Лампард в ближайшее время возглавит Норвич, сообщает talkSPORT.

По информации источника, руководство "канареек" провело успешные переговоры с 43-летним англичанином и в ближайшее время ожидается официальное назначение.

После 11 туров Норвич набрал лишь пять очков и занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. Лишь в 11-м туре "канарейки" одержали первую победу в сезоне под руководством Даниэля Фарке, который сразу после этого был уволен.

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