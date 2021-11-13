Англия

Один из членов правящей в Манчестер Юнайтед семьи высказался о форварде команды.

Американский бизнесмен Аврам Глейзер, один из членов семьи, владеющей Манчестер Юнайтед, высказался о нападающем "красных дьяволов" Криштиану Роналду.

"Роналду пришел в наш клуб когда ему было 16 (на самом деле 18, прим. ред.), и с первого дня в клубе он приходил на тренировки первым и уходил последним.

Великие спортсмены становятся великими не просто так, они не рождаются великими. Они усиленно работают и пытаются показывать максимум. Вы тоже должны стараться на полную.

Вы должны концентрироваться на работе и стараться достичь того, на что вы способны", — приводил слова Глейзера Goal.

Ранее о Криштиану Роналду высказался футболист сборной Украины Михаил Мудрик.