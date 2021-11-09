Украина

Украинский вингер рассказал о Роберто де Дзерби, аплодисментах на Сантьяго Бернабеу и своем кумире.

Атакующий полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик высказался о выходе своей команды на первое место турнирной таблицы по итогам 14-го тура украинской Премьер-лиги.

"Тренер и Дарио общались с командой и сказали, что с этого момента все зависит от нас. Это намного легче, потому что полностью сосредотачиваемся на своих играх, результатах. Нужно сейчас увеличивать отрыв и показывать ту игру, которую мы показывали в последних играх".

О Роберто Де Дзерби:

"Де Дзерби – тренер очень высокого класса, реально топовый. С ним работать – одно удовольствие. Первое, что он мне всегда советует — не бояться и играть уверенно. Ошибки у всех бывают, главное – какая будет реакция на эти ошибки, нужно сразу переключаться в отбор и помогать команде в обороне".

"Он мне говорит: "Ты умеешь все это делать. Выходи, я верю в тебя". Благодарен тренеру, богу, команде, семье за поддержку. Все благодаря им. С моей стороны была тяжелая работа – ждать своего момента и быть к нему готовым".

О мандраже перед матчем с Реалом:

"Возможно, перед игрой был. Знаете, это классный мандраж – заполненный стадион, в соперниках — Реал, топовый клуб, но со свистком это чувство начало пропадать и исчезло".

Об аплодисментах на Сантьяго Бернабеу:

"Аплодисменты на Сантьяго Бернабеу? Да, это как в сказке, можно сказать. Такое раньше можно было увидеть только в фильмах – как в фильме "Гол", где Сантьяго Муньес в Реале играл".

О своем кумире:

"Мой кумир — это Криштиану Роналду. Это пример того, как нужно идти к своим целям, как нужно работать над собой, и что из этого может получиться", — заявил Михаил Мудрик в интервью Football Hub.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.