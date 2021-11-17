Англия

Специалист озвучил задачу на текущий сезон.

Главный тренер Норвича Дин Смит заявил, что у его команды есть все шансы остаться в АПЛ по итогам сезона.

"Переход в Норвич — рискованный шаг? Нет, если бы я думал, что это риск, то я бы не пошел на это. У нас осталось 27 игр в Премьер-лиге, так что есть возможности получить очки. Считаю, что мы только на пороге побед.

Я видел, насколько прогрессивным был этот клуб. Да, до сих пор в Премьер-лиге было сложно. Моя задача вместе с Крейгом Шекспиром и остальным персоналом — удержать Норвич в лиге в этом сезоне, и мы твердо уверены, что способны ее выполнить.

Мы глубоко убеждены, что сможем набрать как можно больше очков в 27 играх, чтобы остаться в АПЛ, и я считаю, что наша команда способна на это", — сказал Смит.

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