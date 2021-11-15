Англия

Тренер подписал контракт на два с половиной года.

Норвич официально объявил главным тренером Дина Смита — сообщила пресс-служба аутсайдера АПЛ.

Контракт с экс-тренером Астон Виллы подписан на два с половиной года. Ассистентом Смита в Норвиче станет Крейг Шекспир.

"Норвич — большой клуб с солидной армией поклонников, – сказал Смит. – Это честь для нас — стать частью этой семьи. Постараемся вернуть те времена, когда Норвич участвовал в европейских турнирах, и сделать нашу арену действительно трудным местом для всех гостей".

После 11-ти туров АПЛ Норвич делит с Ньюкаслом последнее место, набрав 5 очков.