Англия

Ранее специалист работал в Монако и Челси.

Бывший спортивный директор Монако и Челси Майкл Эменало будет работать в Ньюкасле, сообщает журналист Пит О`Рурк в своем твиттере.

По информации источника, стороны уже согласовали условия сделки и в ближайшее время ожидается официальное подтверждение.

До этого Эменало работал с Челси с 2011 по 2017 год, а затем занимал ту же должность в Монако до 2019 года.

Ранее сообщалось, что глава АПЛ покинет свой пост из-за покупки Ньюкасла саудовцами.