Ранее специалист работал в Монако и Челси.
Майкл Эменало, Getty Images
19 ноября 2021, 08:59
Бывший спортивный директор Монако и Челси Майкл Эменало будет работать в Ньюкасле, сообщает журналист Пит О`Рурк в своем твиттере.
По информации источника, стороны уже согласовали условия сделки и в ближайшее время ожидается официальное подтверждение.
До этого Эменало работал с Челси с 2011 по 2017 год, а затем занимал ту же должность в Монако до 2019 года.
Ранее сообщалось, что глава АПЛ покинет свой пост из-за покупки Ньюкасла саудовцами.