Англия

Гари Хоффман посчитал себя виноватым в допущении сделки с "сороками".

Гари Хоффман собирается покинуть свой пост председателя английской Премьер-лиги после негативной реакции клубов на покупку Ньюкасла саудовскими инвесторами. Об этом сообщает BBC.

Напомним, клубы АПЛ подали жалобу в октябре после того, как лига утвердила покупку "сорок", разочаровавшись тем, как покупатели прошли тест для будущих владельцев.

Отмечается, что 61-летний Хоффман, который был главой АПЛ в течение последних 18 месяцев, принял на себя всю вину со стороны клубов за сделку с Ньюкаслом.

Хоффман еще не принял окончательное решение по своей отставке, но объявление о его уходе ожидается в ближайшие дни.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.