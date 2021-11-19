Англия

Наставник Тоттенхэма высказался о своем футболисте накануне возобновления чемпионата Англии.

В 12-м туре Английской Премьер-Лиги Тоттенхэм примет на своем поле Лидс.

Главный тренер лондонского клуба Антонио Конте поделился мыслями накануне поединка. В частности, футболист высказался о вариантах ротации ввиду дисквалификации Оливера Скиппа.

"Танги обладает необходимыми качествами, чтобы играть за Тоттенхэм. В то же время он должен понимать, что футбол — командная игра. Ндомбеле нужно стать командным игроком и играть на нее, а не на себя. Посмотрим, сыграет ли он завтра, мы много работали с ним последнее время.

Что касается травмированных, то завтра точно не сыграет Ромеро. Ло Чельсо вернулся в клуб не в лучшем состоянии, по нему решение приниматься будет завтра", — приводит слова итальянца Sky Sports.

Матч Тоттенхэм — Лидс состоится в воскресение, 21 ноября в 18:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о личном интересе Конте к голкиперу Эвертона Джордану Пикфорду.