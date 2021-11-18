Англия

Итальянец хочет укрепить вратарскую позицию.

Голкипер Эвертона Джордан Пикфорд попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает издание The Telegraph.

Новый главный тренер "шпор" Антонио Конте находится в поисках замены возрастному Уго Льорису и хотел бы видеть в своей команде Пикфорда. Лондонскому клубу придется выложить за английского вратаря более 25 млн фунтов, которые заплатили за него "ириски".

Действующий контракт Пикфорда с Эвертоном рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний страж ворот провел 10 поединков в составе ливерпульского клуба, из которых 3 отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании полузащитника Ювентуса Вестона Маккенни.