Стали известны стартовые составы команд для поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ливерпуль и лондонский Арсенал.
Костас Цимикас, Getty Images
20 ноября 2021, 18:54
Центральным матчем 12-го тура английской Премьер-лиги станет противостояние на Энфилде между Ливерпулем и лондонским Арсеналом.
Юрген Клопп, на фоне поражения от лондонского Вест Хэма (2:3), решил использовать с первых минут на левом фланге обороны Цимикаса, в то время как Тиаго отправился в центр поля.
Микель Артета, после победы над Уотфордом (1:0), совершенно не стал менять "победный" стартовый состав.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Цимикас — Фабиньо, Алькантара, Окслейд-Чемберлен — Салах, Жота, Мане.
Запасные: Келлехер, Конате, Хендерсон, Минамино, Филлипс, Гордон, Бек, Мортон, Брэдли.
Запасные: Лено, Суареш, Холдинг, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Эльнени, Эдегор, Пепе, Мартинелли.
Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Габриэль, Тавареш — Сака, Партей, Локонга, Смит-Роу — Ляказетт — Обамеянг.
Матч Ливерпуль — Арсенал начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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