Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ливерпуль и лондонский Арсенал.

Центральным матчем 12-го тура английской Премьер-лиги станет противостояние на Энфилде между Ливерпулем и лондонским Арсеналом.

Юрген Клопп, на фоне поражения от лондонского Вест Хэма (2:3), решил использовать с первых минут на левом фланге обороны Цимикаса, в то время как Тиаго отправился в центр поля.

Микель Артета, после победы над Уотфордом (1:0), совершенно не стал менять "победный" стартовый состав.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Цимикас — Фабиньо, Алькантара, Окслейд-Чемберлен — Салах, Жота, Мане.

Запасные: Келлехер, Конате, Хендерсон, Минамино, Филлипс, Гордон, Бек, Мортон, Брэдли.



Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Габриэль, Тавареш — Сака, Партей, Локонга, Смит-Роу — Ляказетт — Обамеянг.