Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Уотфорд — Манчестер Юнайтед, getty images
20 ноября 2021, 22:22
В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед потерпел сенсационной поражение от Уотфорда, которое поставило вопрос касательно будущего Оле-Гуннара Солскьяера на посту главного тренера манкунианцев.
Игроки МЮ пропустили от аутсайдера четыре мяча, не сумев составить аутсайдеру конкуренцию еще до удаления Гарри Магуайра.
Обзор матча:
Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1
Голы: Кинг, 28, Сарр, 44, Педро, 77, Деннис, 90+4 — Ван де Беек, 50
Уотфорд: Фостер, Фемения, Кэткарт, Нкулу (Трост-Эконг, 64), Мазина, Сиссоко, Клеверли, Луза (Жоао Педро, 77), Сарр (Эрнандес, 68), Кинг, Деннис.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу (Далот, 85), Матич, Бруну Фернандеш, Мактоминей (ван де Беек, 46), Санчо (Лингард, 90+1), Роналду, Рэшфорд (Марсьяль, 46).
Удаление: Магуайр (Манчестер Юнайтед), 69