В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед потерпел сенсационной поражение от Уотфорда, которое поставило вопрос касательно будущего Оле-Гуннара Солскьяера на посту главного тренера манкунианцев.

Игроки МЮ пропустили от аутсайдера четыре мяча, не сумев составить аутсайдеру конкуренцию еще до удаления Гарри Магуайра.

Обзор матча:

Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1
Голы: Кинг, 28, Сарр, 44, Педро, 77, Деннис, 90+4 — Ван де Беек, 50

Уотфорд: Фостер, Фемения, Кэткарт, Нкулу (Трост-Эконг, 64), Мазина, Сиссоко, Клеверли, Луза (Жоао Педро, 77), Сарр (Эрнандес, 68), Кинг, Деннис.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу (Далот, 85), Матич, Бруну Фернандеш, Мактоминей (ван де Беек, 46), Санчо (Лингард, 90+1), Роналду, Рэшфорд (Марсьяль, 46).

Удаление: Магуайр (Манчестер Юнайтед), 69