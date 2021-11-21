Англия

Football.ua представляет анонс матча 12-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Манчестер Сити и Эвертоном, которое пройдет на Этихад Стэдиум.

Манчестер Сити — Эвертон

Воскресенье, 21 ноября, 16:00. Этихад Стэдиум, Манчестер. Главный арбитр — Стюарт Атвелл. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Манчестер Сити традиционно является одним из главных претендентов на чемпионский титул, располагаясь в зоне Лиги чемпионов. Несмотря на то, что в целом нынешние результаты "горожан" можно считать удовлетворительными, однако сама команда далека от своего идеала и не представляет собой непобедимую силу по ряду причин.

Во-первых, ключевой плеймейкер Сити Кевин Де Брюйне на данный момент недоступен для тренерского штаба Хосепа Гвардиолы. Во-вторых, в команде по-прежнему отсутствует номинальный и забивной бомбардир (даже Габриэль Жезус выходит на позиции вингера). Совсем недавно "горожане" потерпели поражение от Кристал Пэлас со счетом 0:2, но пока тот неудовлетворительный результат можно считать как редкую осечку, которая может произойти у любого коллектива, а статус явного фаворита у Манчестер Сити как минимум в предстоящем противостоянии видится закономерным.

Рафаэль Бенитез весьма неплохо стартовал на посту главного тренера Эвертона. После того, как Карло Анчелотти покинул Гудисон Парк и отправился в мадридский Реал, "ириски" сделали больший акцент на атакующей игре, а главными инструментами в механизме Бенитеза стали подписанные летом Демарай Грей и Андрос Таунсенд.

Впрочем, появившиеся кадровые проблемы абсолютно во всех линиях, кроме позиции голкипера, не могли не отразиться на выступлениях и результатах Эвертона. Рафаэль Бенитез по-прежнему не может рассчитывать на Калверта-Льюина, Андре Гомеша, Йери Мину и Дукуре, которые являются игроками стартового состава. Но даже в таком состоянии мерсисайдцам удалось прервать свою серию из трех поражений в прошлом туре с Тоттенхэмом, однако и клуб из Северного Лондона на тот момент пережил изменения в тренерском штабе и пребывал далеко не в оптимальном расположении духа. Добиться аналогичного результата уже с одним из главных претендентов на титул Эвертону будет очень непросто.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,21, тогда как потенциальный успех Эвертона оценивается показателем 15,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 7,00.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Ферран Торрес, Де Брюйне, Менди — Мина, Гомеш, Калверт-Льюин, Дэвис, Дукуре, Холгейт, Сигурдссон.

Под вопросом: Фоден, Грилиш— ...

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