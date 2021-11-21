Англия

Предлагаем читателям выбрать наиболее подходящую кандидатуру для клуба.

Манчестер Юнайтед сегодня объявил о расставании с главным тренером Оле Гуннаром Солскьяером.

Руководство "красных дьяволов" уже занялось поисками нового тренера, а временно работать с командой будет Майкл Каррик.

Ранее СМИ активно связывали с должностью менеджера английского клуба Зинедина Зидана. Также в шорт-листе руководства находятся Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс, Хулен Лопетеги и Лоран Блан.

Предлагаем читателям Football.ua выбрать кандидатуру, которая является наиболее подходящей для клуба в нынешних условиях.