Предлагаем читателям выбрать наиболее подходящую кандидатуру для клуба.
Игроки Манчестер Юнайтед, Getty Images
21 ноября 2021, 13:42
Манчестер Юнайтед сегодня объявил о расставании с главным тренером Оле Гуннаром Солскьяером.
Руководство "красных дьяволов" уже занялось поисками нового тренера, а временно работать с командой будет Майкл Каррик.
Ранее СМИ активно связывали с должностью менеджера английского клуба Зинедина Зидана. Также в шорт-листе руководства находятся Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс, Хулен Лопетеги и Лоран Блан.
Предлагаем читателям Football.ua выбрать кандидатуру, которая является наиболее подходящей для клуба в нынешних условиях.