Англия

Английский клуб расстался с главным тренером.

Оле Гуннар Солскьяер уволен с пост главного тренера Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт английского клуба.

Руководство Юнайтед приняло решение расстаться с норвежским специалистом после крупного поражения от Уотфорда (1:4) в субботнем матче.

Солскьяер работал во главе Манчестер Юнайтед с декабря 2018 года. Вместе с "красными дьяволами" 48-летний менеджер не завоевал ни одного трофея, но стал финалистом Лиги Европы-2021.

На данный момент команда занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 17 очков после 12 туров.

Руководить Ман Юнайтед в ближайших матчах будет член тренерского норвежца Майкл Каррик.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист кандидатов на должность нового тренера МЮ входят Хулен Лопетеги и Лоран Блан.