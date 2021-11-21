Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал разгромную победу своей команды в матче АПЛ.

В 12-м туре Английской Премьер-Лиги Манчестер Сити на своем поле уверенно переиграл Эвертон (3:0).

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола поделился мыслями поле удачной игры своей команды заявив, что форвард команды Рахим Стерлинг по-прежнему входит в его планы.

"Мы контролировали ход игры. Команда сыграла ровно на том уровне, какой должен был быть для победы. Второй гол получился просто великолепным. когда команда только защищается — это плохо, но мастерство футболистов сыграло свою роль.

Что касается Стерлинга, то он по-прежнему ключевой футболист нашей команды. Он проделывает отличную работу, я очень рад за него", — сказал специалист в интервью BBC.

После этой победы Манчестер Сити отстает на очка от лидирующего Челси и на один пункт опережает Ливерпуль.

Эвертон расположился на 11-м месте с 15-ю очками в своем активе.