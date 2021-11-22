Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.

В рамках двенадцатого тура английской Премьер-лиги действующих чемпион, Манчестер Сити, на своем поле сумел одержать уверенную победу над Эвертоном на своем поле, хотя и достаточно долго не мог вскрыть оборону соперников.

Обзор матча:

Манчестер Сити — Эвертон 3:0

Голы: Стерлинг, 44, Родри, 55, Силва, 86

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Лапорт (Аке, 76), Жоау Канселу — Гюндоган, Бернарду Силва, Родри — Фоден (Марез, 58), Палмер (Макэйти, 87), Стерлинг.

Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Годфри, Кин, Динь — Грэй (Ивоби, 17), Таунсенд, Делф (Рондон, 63), Аллан (Оньянго, 90), Гордон — Ришарлисон.

Предупреждения: Ляпорт — Ришарлисон.