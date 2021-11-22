Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.
Манчестер Сити — Эвертон, Getty Images
22 ноября 2021, 06:31
В рамках двенадцатого тура английской Премьер-лиги действующих чемпион, Манчестер Сити, на своем поле сумел одержать уверенную победу над Эвертоном на своем поле, хотя и достаточно долго не мог вскрыть оборону соперников.
Обзор матча:
Манчестер Сити — Эвертон 3:0
Голы: Стерлинг, 44, Родри, 55, Силва, 86
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Лапорт (Аке, 76), Жоау Канселу — Гюндоган, Бернарду Силва, Родри — Фоден (Марез, 58), Палмер (Макэйти, 87), Стерлинг.
Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Годфри, Кин, Динь — Грэй (Ивоби, 17), Таунсенд, Делф (Рондон, 63), Аллан (Оньянго, 90), Гордон — Ришарлисон.
Предупреждения: Ляпорт — Ришарлисон.