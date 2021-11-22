Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.

Лондонский Тоттенхэм в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги проводил на своем поле домашний поединок против Лидса, и при этом показал совершенно невыразительное выступление в первой половине матча, пропустив перед самым перерывом.

Коллектив Антонио Конте опомнился лишь в начале второго тайма, после чего в серии последовательных атак сумел одержать волевую победу, которая стала первой для итальянского наставника, после его возвращения в АПЛ.

Обзор матча:

Тоттенхэм — Лидс 2:1

Голы: Хойбьерг, 58, Регилон, 69 — Джеймс, 44

Тоттенхэм: Льорис — Дайер, Дэвис, Танганга (Санчес, 68) — Эмерсон, Хойбьерг, Уинкс, Регилон (Сессеньон, 79) — Лукас Моура (Алли, 88), Сон Хын Мин — Кейн.

Лидс: Мелье — Льоренте, Филлипс, Купер, Стрюйк — Форшоу (Робертс, 72) — Даллас, Джеймс, Клих (Фирпо, 59), Харрисон — Гелхардт (Маккинстри, 87).

Предупреждения: Эмерсон — Гелхардт, Форшоу, Купер, Филлипс.