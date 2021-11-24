Англия

Лондонцы хотят усилить оборонительную линию.

Челси работает над поиском усиления для центра обороны в ближайшие трансферные окна и нашел вариант.

Как сообщает издание Football Insider, "пенсионеры" обратили внимание на защитника Фенербахче и сборной Венгрии Аттилу Салаи.

Transfermarkt оценивает футболиста, на счету которого 18 матчей в этом сезоне на клубном уровне, в 11 миллионов евро.

Напомним, что на венгерского защитника также претендуют два представителя чемпионата Испании — Атлетико и Севилья.