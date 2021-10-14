Испанские клубы хотят усилить оборонительную линию.
Аттила Салаи,
14 октября 2021, 18:59
Атлетико и Севилья работают над усилением оборонительной линии в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает издание As, оба испанских клуба нацелились на центрального защитника Фенербахче Аттилы Салаи.
В этом сезоне венгерский 23-летний футболист провел двенадцать поединков, в которых не отметился результативными действиями.
Напомним, что ранее Севилья расторгла контракт со своим защитником из-за его непрофессионализма.