Англия

У англичанина подозрение на разрыв крестообразной связки.

Защитник лондонского Челси Бен Чилвелл получил серьезную травму в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса (4:0). Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в клубе все еще ждут результаты медицинского обследования. Однако есть большая вероятность того, что 24-летний англичанин получил разрыв крестообразной связки колена.

Если предварительный диагноз подтвердится, то футболист может остаться без футбола до конца нынешнего сезона.

В текущей кампании Чилвелл провел 12 поединков, в которых забил три мяча и отдал один ассист.

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