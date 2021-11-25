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Рапид В - Вест Хэм, getty images
25 ноября 2021, 22:50
Вест Хэм в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы пожаловал в гости к Рапиду из Вены и добился победы.
"Молотобойцы" открыли счет усилиями Андрея Ярмоленко под занавес первого тайма, а чуть позже украинец заработал пенальти, который реализовал Нобл.
Обзор матча:
Рапид В — Вест Хэм 0:2
Голы: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2
Рапид В: Гартлер — Стойкович, Хофманн, Айву, Морманн, Кнасмюлльнер (Грюлль, 59) — Петрович, Любичич (Граховац, 90), Фунтас (Штрунц, 90), Китагава (Кара, 59) — Аразе (Балло, 75).
Вест Хэм: Ареоля — Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку (Фредерикс, 78) — Нобл, Лансини (Форнальс, 65), Влашич (Перкинс, 78), Соучек (Крал, 65), Ярмоленко — Боуэн (Бенрахма, 65).