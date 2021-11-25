Лига Европы

Украинский вингер проводит отличный поединок.

Вест Хэм в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы пожаловал в гости к Рапиду из Вены.

На 40 минуте встречи Андрей Ярмоленко отметился голом после паса Влашича, а уже в компенсированное время к первой половине заработал пенальти.

Украинец должен был получить передачу от Нобла на левом краю штрафной, но не успел этого сделать, ведь перед этим ему по ногам врезал защитник Рапида.

Отметим, что для Андрея Ярмоленко это первый гол в сезоне. Ранее он записал на свой счет две результативные передачи.

Напомним, что матч Рапид В — Вест Хэм начался в 19:45. Следить за ключевыми событиями можно у нас на сайте.